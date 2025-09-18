Защитник петербургского "Зенита" и национальной сборной Казахстана Нуралы Алип прокомментировал исторический успех своего родного клуба - алматинского "Кайрата", пробившегося в общий этап Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Уже в четверг, 18 сентября, "Кайрат" проведёт выездной матч против лиссабонского "Спортинга", а 30 сентября примет мадридский "Реал" в Алматы.

"Очень рад за команду из Алматы. Это мой бывший клуб. Команда прошла большой путь. Все соперники в квалификационных раундах были достойными. "Кайрат" показал себя с сильной стороны. Абсолютно заслуженно вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Сегодня у них выездной матч в Лиссабоне против "Спортинга". Я обязательно буду смотреть. Желаю "Кайрату" только побед. Если у меня будет возможность, то постараюсь съездить на один матч в Казахстан. В декабре, если не ошибаюсь, могу попробовать попасть на игру", - приводит слова Алипа "Советский спорт".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).