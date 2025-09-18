Лига чемпионов
Сегодня 13:48

Нуралы Алип поддержал "Кайрат" перед битвами со "Спортингом" и "Реалом"

©ФК "Зенит"

Защитник петербургского "Зенита" и национальной сборной Казахстана Нуралы Алип прокомментировал исторический успех своего родного клуба - алматинского "Кайрата", пробившегося в общий этап Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Уже в четверг, 18 сентября, "Кайрат" проведёт выездной матч против лиссабонского "Спортинга", а 30 сентября примет мадридский "Реал" в Алматы.

"Очень рад за команду из Алматы. Это мой бывший клуб. Команда прошла большой путь. Все соперники в квалификационных раундах были достойными. "Кайрат" показал себя с сильной стороны. Абсолютно заслуженно вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Сегодня у них выездной матч в Лиссабоне против "Спортинга". Я обязательно буду смотреть. Желаю "Кайрату" только побед. Если у меня будет возможность, то постараюсь съездить на один матч в Казахстан. В декабре, если не ошибаюсь, могу попробовать попасть на игру", - приводит слова Алипа "Советский спорт".

 Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
2 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
3 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
7 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
8 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
9 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
10 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
11 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
12 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
13 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
14 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
15 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
16 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
17 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
18 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
19 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
20 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
21 Челси 1 0 0 1 1-3 0
22 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
23 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
24 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
25 Кайрат 0 0 0 0 0 0
26 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
27 Барселона 0 0 0 0 0 0
28 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
29 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
30 Брюгге 0 0 0 0 0 0
31 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
32 Байер 0 0 0 0 0 0
33 Копенгаген 0 0 0 0 0 0
34 Наполи 0 0 0 0 0 0
35 Монако ФК 0 0 0 0 0 0
36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

