17-летний полузащитник "Црвены Звезды" Андрия Максимович заявил, что собирается доказать свое превосходство над звездным ровесником из "Барселоны" — Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

Очная дуэль талантливых футболистов может состояться уже сегодня, 6 ноября: в 4-м туре Лиги чемпионов сербская "Црвена Звезда" примет каталонскую "Барселону".

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"Мы уже пересекались на турнире, Ламин — замечательный бомбардир. Тогда же играл и Кубарси, еще один сильный соперник. Завтра я выйду на поле с твердым намерением доказать, что я лучше", — отметил Максимович в СМИ.

Сербский полузащитник также выразил надежду на то, что после матча они с Ямалем смогут обменяться футболками.

"Раз вы знакомы, планируете попросить его обменяться формой после игры?" - спросил один из журналистов. "Конечно, надеюсь, у нас получится обменяться футболками после игры", - отреагировал Андрий.

Интересный факт: 17-летний Максимович за свои выдающиеся технические навыки и впечатляющую скорость уже называют "Маленьким Месси".

Поэтому неудивительно, что несмотря на юный возраст Андрий считается одной из главных надежд сербского футбола.

В этом сезоне Андрия провел лишь три матча в чемпионате, но успел забить два гола и сделать две результативные передачи.

Его игра привлекла внимание таких топ-клубов, как "Ювентус", дортмундская "Боруссия", франкфуртский "Айнтрахт" и "Ливерпуль".

"Мини-Месси" также вошел в историю как четвертый самый молодой игрок, когда-либо дебютировавший за "Црвену Звезду".

Добавим, что первый матч Андрия Максимович за "Црвену Звезду" состоялся, когда ему было всего 16 лет, шесть месяцев и один день.

В текущем сезоне 17-летний вундеркинд уже успел отличиться двумя голами и четырьмя ассистами в десяти матчах во всех турнирах.

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Добавим, что матч между "Црвеной Звездой" и "Барселоной" пройдет в Белграде сегодня, 6 ноября, и начнется в час ночи по времени Казахстана. Ранее прошли первые встречи игрового дня: "Реал" и "Манчестер Сити" были сенсационно обыграны, а "Ливерпуль" устроил разгром "Байеру".