"Непростая игра": Мбаппе высказался о матче против "Кайрата"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе высказался о матче с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

После финального свистка, форвард был приглашен на послематчевое интервью.

— Расскажите нам о своих эмоциях в данный момент.

— "Да, мы очень рады, очень рады, что заработали три очка и вернулись в Мадрид с победой. Это была непростая игра. Мы знаем, как сложно приехать сюда и, учитывая обстоятельства и все остальное, приехать и хорошо сыграть. Мы сыграли серьезную игру и теперь рады вернуться в Мадрид", — заявил Мбаппе.

Напомним, Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота алматинского "Кайрата". Также, француз стал лучшим игроком матча, а "королевский клуб" победил со счётом 5:0.



