"Не зря мы привезли "Реал". Первые слова Уразбахтина после разгрома в Лиге чемпионов

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал исход матча против "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась разгромной победой "Реала" со счетом 5:0.

"Что здесь комментировать. Мы в разных весовых категориях. В любом случае, мы получили бесценный опыт. Всегда обидно проигрывать, любой команде. Нам нужно принять - это наш уровень. Пытались, старались, моментами неплохо действовали. На один гол наиграли, но не удалось забить. Мы поблагодарили ребят за самоотдачу, за рвение, они молодцы", — заявил Уразбахтин.

— "Благодарим болельщиков - полный стадион, не зря мы привезли "Реал". Наши казахстанцы вживую увидели. Исполнение на высочайшем уровне. Чем чаще мы будем привозить такие команды в Казахстан, это будет большим плюсом. В таких играх будут расти наши клубы", — заявил Уразбахтин.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" (4:1). В следующем матче, алматинцы 21 октября примут кипрский "Пафос".