Назван победитель Лиги чемпионов

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Английский гранд "Манчестер Сити" является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24. Это вычислил суперкомпьютер Opta, передает Vesti.kz.

По итогам жеребьевки 1/4 финала шансы на победу "горожан" уменьшились с 32,48 до 29,46 процентов. Случилось это из-за того, что в соперники "Манчестер Сити" достался мадридский "Реал". Интересно, что на втором месте в рейтинге идет французский ПСЖ, который имеет 16,15 процентов на победу в текущем сезоне.

К слову, топ-3 замыкает именно "Реал". Opta оценила вероятность "сливочных" выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне в 13,06 процентов.

Список остальных команд с вероятностью победы в этой кампании ЛЧ в процентах: "Арсенал" - 10,92 "Бавария" - 9,39 "Боруссия" Дортмунд – 7,86 "Барселона" - 7,11 "Атлетико" Мадрид – 6,05.

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