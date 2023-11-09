На дне: МЮ переписал историю в Лиге чемпионов

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Английский "Манчестер Юнайтед" установил антирекорд в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В 4-м туре группового этапа "манкунианцы" уступил "Копенгагену" - 3:4. При этом по ходу подопечные Эрика тен Хага вели со счетом 2:0 и 3:2.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" впервые в истории Лиги чемпионов проиграл в матче, имея по ходу встречи преимущество в два гола.

После четырех туров команда тен Хага занимает последнее мест в группе, набрав лишь 3 очка. "Бавария" с 12 баллами гарантировала себе место в плей-офф турнира. "Копенгаген" и "Галатасарай" набрали по 4 балла.

В четырех матчах "Манчестер Юнайтед" пропустил 11 голов. Во всех матчах ворота английского клуба защищал голкипер Андре Онана, появившийся в команде перед началом сезона-2023/24.

Хуже "красных дьяволов" на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов обороняются только "Антверпен" (14 пропущенных мячей) и "Селтик" (12). На одном уровне с английской командой выступают "Янг Бойз", также пропустившие 11 мячей за четыре тура.

Добавим, что "Юнайтед" проиграл 9 из 17 матчей в сезоне. Последний раз манкунианцы показали подобный результат в сезоне-1973/74, по итогам которого команда вылетела из АПЛ.

 

Метки:
Манчестер Юнайтед Лига чемпионов

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