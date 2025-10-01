"Мы показали качество против лучшей команды мира". Лидер "Кайрата" - о разгроме от "Реала"

Лига чемпионов
Защитник "Кайрата" Луиш Мата в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о крупном поражении от "Реала" в матче общего этапа Лиги чемпионов. Он заявил, что алматинский клуб не заслуживал такого результата и пообещал победить в следующей игре ЛЧ. 

По мнению португальца, "Кайрат" мог забить "Реалу", но при этом назвал мадридцев сильнейшей командой мира на данный момент. 

"Думаю, пять голов - это слишком много. В первом тайме у нас были моменты и во втором тоже. Это полезный опыт для нас. Теперь нас ждут две важные игры в чемпионате Казахстана, где нужно побеждать, чтобы на следующий год снова играть в Лиге чемпионов. 

Мы проиграли 0:5, но мы показали качество. Мы противостояли лучшей команде мира и лучшему игроку мира - это Мбаппе. Нам нужен был этот опыт. 

Также Луиш сделал заявление перед следующей встречей в Лиге чемпионов и рассказал, с кем поменялся футболками из игроков "Реала".

"В следующем матче с "Пафосом" нам нужна победа, ведь наши болельщики этого заслуживают. Нам нужны улучшить результаты в Лиге чемпионов.  Это был особенный день для Алматы, тут все остановилось ради этой игры. Это красивая страна, поэтому я хочу порадовать всех победой.

С кем я поменялся футболками? С Винисиусом. Мы говорим на одном языке, поэтому это было легко. Конечно, я запомню этот день на всю жизнь". 

"Кайрат" после двух туров в ЛЧ не имеет набранных очков. "Реал" в двух матчах набрал максимальные шесть очков. Алматинцы сыграют следующий матч Лиги чемпионов 21 октября против "Пафоса" (Кипр).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

