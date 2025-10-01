"Мы показали качество против лучшей команды мира". Лидер "Кайрата" - о разгроме от "Реала"

Защитник "Кайрата" Луиш Мата в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о крупном поражении от "Реала" в матче общего этапа Лиги чемпионов. Он заявил, что алматинский клуб не заслуживал такого результата и пообещал победить в следующей игре ЛЧ.

По мнению португальца, "Кайрат" мог забить "Реалу", но при этом назвал мадридцев сильнейшей командой мира на данный момент.

"Думаю, пять голов - это слишком много. В первом тайме у нас были моменты и во втором тоже. Это полезный опыт для нас. Теперь нас ждут две важные игры в чемпионате Казахстана, где нужно побеждать, чтобы на следующий год снова играть в Лиге чемпионов. Мы проиграли 0:5, но мы показали качество. Мы противостояли лучшей команде мира и лучшему игроку мира - это Мбаппе. Нам нужен был этот опыт.

Также Луиш сделал заявление перед следующей встречей в Лиге чемпионов и рассказал, с кем поменялся футболками из игроков "Реала".

"В следующем матче с "Пафосом" нам нужна победа, ведь наши болельщики этого заслуживают. Нам нужны улучшить результаты в Лиге чемпионов. Это был особенный день для Алматы, тут все остановилось ради этой игры. Это красивая страна, поэтому я хочу порадовать всех победой. С кем я поменялся футболками? С Винисиусом. Мы говорим на одном языке, поэтому это было легко. Конечно, я запомню этот день на всю жизнь".

"Кайрат" после двух туров в ЛЧ не имеет набранных очков. "Реал" в двух матчах набрал максимальные шесть очков. Алматинцы сыграют следующий матч Лиги чемпионов 21 октября против "Пафоса" (Кипр).