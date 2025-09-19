Лига чемпионов
Сегодня 13:27

"Мне не стыдно". Топовый тренер - о поражении "Кайрата" в Лиге чемпионов

©ФК "Кайрат"

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в интервью "Чемпионату" прокомментировал результат стартового матча "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов, где алматинцы уступили лиссабонскому "Спортингу" со счётом 1:4, сообщают Vesti.kz.

"Кайрату" не удалось повторить сенсацию "Карабаха" в Лиге чемпионов. Но команда неплохо играла, особенно в начале второго тайма. Мы же говорили, что молодой вратарь "Кайрата" может выстрелить. Это не случайно!

Он прошёл молодёжную сборную Казахстана до 19 лет и здорово играл на отборе против сборной Нидерландов, которая стала чемпионом Европы в этом возрасте. Он очень здорово играл. Поэтому я надеялся, что Калмурза сможет отстоять честь школы казахстанских вратарей. Так и получилось - он взял пенальти и совершил много сейвов.

Мне не стыдно за "Кайрат" в матче со "Спортингом". У Сатпаева был великолепный момент при счёте 0:1. Но в Лиге чемпионов совершенно другие скорости - после активного начала второго тайма команда просела.

На Эльбрус можно подняться, но для того чтобы подняться на Эверест, нужно всё совсем другое", - сказал Черепанов.

Напомним, 18-летний вратарь алматинцев Шерхан Калмурза вошел в историю Лиги чемпионов, как второй самый юный голкипер, сумевший отразить 11-метровый удар.

Добавим, что "Кайрат" 30 сентября примет на своем поле мадридский "Реал".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

