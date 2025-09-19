"Мне не стыдно". Топовый тренер - о поражении "Кайрата" в Лиге чемпионов

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в интервью "Чемпионату" прокомментировал результат стартового матча "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов, где алматинцы уступили лиссабонскому "Спортингу" со счётом 1:4, сообщают Vesti.kz.

"Кайрату" не удалось повторить сенсацию "Карабаха" в Лиге чемпионов. Но команда неплохо играла, особенно в начале второго тайма. Мы же говорили, что молодой вратарь "Кайрата" может выстрелить. Это не случайно!

Он прошёл молодёжную сборную Казахстана до 19 лет и здорово играл на отборе против сборной Нидерландов, которая стала чемпионом Европы в этом возрасте. Он очень здорово играл. Поэтому я надеялся, что Калмурза сможет отстоять честь школы казахстанских вратарей. Так и получилось - он взял пенальти и совершил много сейвов.

Мне не стыдно за "Кайрат" в матче со "Спортингом". У Сатпаева был великолепный момент при счёте 0:1. Но в Лиге чемпионов совершенно другие скорости - после активного начала второго тайма команда просела.

На Эльбрус можно подняться, но для того чтобы подняться на Эверест, нужно всё совсем другое", - сказал Черепанов.

Напомним, 18-летний вратарь алматинцев Шерхан Калмурза вошел в историю Лиги чемпионов, как второй самый юный голкипер, сумевший отразить 11-метровый удар.

Добавим, что "Кайрат" 30 сентября примет на своем поле мадридский "Реал".