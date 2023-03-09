"Милан" и "Тоттенхэм" в безголевом матче определили четвертьфиналиста Лиги чемпионов

Итальянский "Милан" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Россонери" в 1/8 финала оказались сильнее английского "Тоттенхэма". В первом матче в Милане итальянцы одержали скромную победу со счетом 1:0.

А в Лондоне, была зафиксирована безголевая ничья, оставившая англичан за бортом турнира.

Отметим, что на 77-й минуте "Тоттенхэм" остался в меньшинстве после удаления Кристиана Ромеро.

Напомним, что ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли английский "Челси", португальская "Бенфика" и немецкая "Бавария".

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