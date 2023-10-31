Месси оценил шансы "Барселоны" на победу в Лиге чемпионов

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Сегодня 10:55
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Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказался о шансах каталонского клуба в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Я слежу за "Барсой". Это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь. У них отличная команда. Они готовы бороться за эту Лигу чемпионов. Я не сомневаюсь, что они являются кандидатами на титул. На них просто не нужно сильно давить", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

После трех туров "Барселона" с девятью очками возглавляет группу H. Следующий матч каталонцы проведут 7 ноября на выезде против донецкого "Шахтера" (3). Также в квартете выступают "Порту" (6) и "Антверпен" (0).

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36-летний Месси является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец выиграл с каталонской клубом 35 трофеев, в том числе стал стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Накануне Лео получил 8-й в карьере "Золотой мяч". Это абсолютный рекорд. Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду (пять "Золотых мячей").

Метки:
Месси Лионель Барселона Лига чемпионов

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