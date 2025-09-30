Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сохранит место в стартовом составе на игру второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", передают Vesti.kz.

Таким образом, он станет единственным полевым футболистом "сливочных", выходившим в основе во всех матчах нынешнего сезона.

В текущей кампании 2025/26 годов Мбаппе провёл восемь встреч во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Напомним, матч "Кайрат" — "Реал" состоится сегодня, 30 сентября, в Алматы на стадионе "Центральный". Начало — в 21:45 по времени Казахстана - прямая трансляция доступна по ссылке.

Алматинцы стартовали в групповом этапе с выездного поражения от "Спортинга" (1:4), тогда как "Реал" дома обыграл "Марсель" (2:1).

Мбаппе и Винисиус: назван состав "Реала" на матч против "Кайрата"