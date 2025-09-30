Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо определился со стартовым составом на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", передают Vesti.kz.

Состав "Реала" на матч против "Кайрата":Вратарь: Тибо Куртуа;Защитники: Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Давид Алаба, Дин Хёйсен;Полузащитники: Орельен Чуамени, Эдуардо Каммавинга, Арда Гюлер.Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Франко Мастантуоно.Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" в Лиге чемпионов

Напомним, сегодня, 30 сентября, на алматинском стадионе "Центральный" состоится матч второго тура Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Начало игры — в 21:45 по времени Казахстана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

В первом туре алматинцы на выезде проиграли "Спортингу" со счётом 1:4, а "сливочные" дома одержали победу над французским "Марселем" — 2:1.

"Кайрат" назвал состав на исторический матч с "Реалом" в ЛЧ



