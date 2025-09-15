Мадридский "Реал" готовится к старту в Лиге чемпионов против "Марселя" и внимание приковано не только к сопернику, но и к решениям по составу "сливочных", передают Vesti.kz.

Как утверждает издание Don Balon, Килиан Мбаппе попросил главного тренера клуба Хаби Алонсо не включать Родриго Гоэса в стартовый состав. Француз убежден, что их взаимодействие мешает атаке – оба часто смещаются в центр, теряя пространство и сбивая ритм игры.

При этом Мбаппе отмечает, что у него гораздо лучшее взаимопонимание сложилось с Ардой Гюлером. Их связка уже доказала свою эффективность, и именно с ним Килиан хочет продолжать выстраивать атакующую "химию".

Француз в невероятной форме: он снова стал безоговорочным лидером "Реала", тащит команду в трудные минуты и показывает игру даже ярче, чем в прошлом сезоне. Его мнение всё больше влияет на решения штаба, и теперь интрига – как поступит Алонсо в первом матче Лиги чемпионов, который состоится 16 сентября в Мадриде.

