Лига чемпионов
Сегодня 16:07

Мбаппе попросил исключить игрока "Реала" перед матчем с "Кайратом"

©x.com/realmadrid

Килиан Мбаппе оказался в центре обсуждений внутри "Реала" перед игрой второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", передают Vesti.kz

Одноклубники сомневаются в готовности ключевого игрока

Как пишет Don Balon, французский форвард вместе с рядом одноклубников высказался за то, чтобы Джуд Беллингем не начинал матч в старте. Их позиция объясняется просто: после операции на плече англичанин явно не набрал нужную форму. 

В мадридском дерби с "Атлетико" это стало особенно заметно – Беллингем выглядел тяжело и не справлялся с оборонительными обязанностями, из-за чего "Реал" играл фактически вдесятером.

Мбаппе и его партнёры считают, что в нынешнем состоянии полузащитник скорее вредит команде, чем помогает. Поэтому они просят Хаби Алонсо пока использовать его как игрока ротации, выпуская на поле во втором тайме, когда нагрузка меньше.

Матч с "Кайратом" станет экзаменом для англичанина 

Сам Беллингем остаётся одним из главных талантов "Реала", и в клубе верят, что он быстро восстановит форму. Но вопрос, даст ли ему Алонсо время на полное восстановление или продолжит ставить в основу, остаётся открытым.

Отметим, что уже завтра, 30 сентября, "Реал" проведёт матч против "Кайрата". Подопечные Хаби Алонсо прилетели в Алматы накануне, а клуб объявил заявку из 22 игроков. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по казахстанскому времени.

Защитник "Кайрата" назвал "оружие" против "Реала" и готов сдержать Мбаппе

В прошлом сезоне-2023/24 Джуд Беллингем принял участие в 58 встречах, отметившись 15 голами и 15 результативными передачами. Сегодня его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →