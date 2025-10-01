Федерико Вальверде стал одной из главных тем после матча "Кайрата" с "Реалом" в Алматы, передают Vesti.kz.

Несмотря на разгромную победу мадридцев, внимание обсуждений сосредоточилось не на игре, а на неожиданном решении Хаби Алонсо оставить уругвайца на скамейке.

После встречи на стадионе "Центральный" Алонсо отметил, что это решение было запланировано заранее. Однако слова тренера задели Вальверде: полузащитнику показалось несправедливым, что в его адрес прозвучали намеки на недостаточную самоотдачу.

Во время матча Феде ограничился короткой разминкой и большую часть времени провел на скамейке, что вызвало дополнительные вопросы у фанатов.

Ситуацию усугубили слухи о возможном переводе Вальверде на правый фланг обороны после травм Трента Александера-Арнольда и Дани Карвахаля. Сам игрок ответил решительно:

"Я не родился защитником, но никогда не отказывался играть на этой позиции. Все остальное – ложь," – цитирует Defensa Central.

Тем не менее в клубе уверены, что конфликт не разрастётся. Вальверде остается одним из лидеров "Реала", а решение Алонсо, скорее всего, связано с желанием дать ему отдых в условиях плотного календаря.

Напомним, что сам матч завершился со счётом 5:0 в пользу "Реала". В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе, забивший первый гол с пенальти.