Кипрский "Пафос" потерпел крупное поражение от "Баварии" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лимасоле и завершилась со счётом 1:5. В составе победителей отличились Харри Кейн (15-я минута, 34-я), Рафаэл Геррейру (20-я), Николас Джексон (31-я) и Майкл Олисе (68-я). У проигравших один мяч отыграл Мислав Оршич (45-я).

В первом туре "Бавария" обыграла дома "Челси" (3:1), а "Пафос" сыграл на выезде вничью с "Олимпиакосом" (0:0).

Напомним, что 21 октября "Пафос" встретится в гостях с "Кайратом", который во втором туре уступил в родных стенах "Реалу" (0:5), а 22-го числа "Бавария" примет на своём поле "Брюгге".

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)