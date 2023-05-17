"Манчестер Сити" - "Реал": где смотреть ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 13:53
©ФК "Реал" Мадрид

В ночь с 17 на 18 мая в Манчестере состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Этихад (Сити оф Манчестер)" и начнется в 01:00 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, первый полуфинальный матч между "Реалом" и "Сити" прошел в Мадриде и закончился со счетом 1:1.

Ранее определился первый финалист Лиги чемпионов. Им стал "Интер", который по сумме двух матчей обыграл "Милан" (2:0,1:0).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:53
Лига чемпионов
"Манчестер Сити" - "Реал": где смотреть ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов
Сегодня , 11:43
Лига чемпионов
Индзаги прокомментировал успех "Интера" в Лиге чемпионов
Сегодня , 10:50
Лига чемпионов
Звезда сборной Италии объяснил вылет "Милана" из Лиги чемпионов
Сегодня , 07:23
Лига чемпионов
"Интер" повторил достижение "Ювентуса" после выхода в финал ЛЧ
Сегодня , 02:51
Лига чемпионов
"Интер" победил "Милан" и стал первым финалистом Лиги чемпионов
Вчера , 20:57
Лига чемпионов
Гвардиола высказался о целях в Лиге чемпионов
Вчера , 11:43
Лига чемпионов
Это воплощение мечты - Гвардиола о борьбе "Манчестер Сити" за требл
Вчера , 09:58
Лига чемпионов
Клопп оценил шансы "Ливерпуля" на попадание в Лигу чемпионов
15 мая, 17:25
Лига чемпионов
Серьезная травма? Стало известно состояние полузащитника "Реала" перед матчем ЛЧ
15 мая, 16:00
Лига чемпионов
"Реал" вошел в историю Лиги чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»