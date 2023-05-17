"Манчестер Сити" - "Реал": где смотреть ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов

В ночь с 17 на 18 мая в Манчестере состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Этихад (Сити оф Манчестер)" и начнется в 01:00 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, первый полуфинальный матч между "Реалом" и "Сити" прошел в Мадриде и закончился со счетом 1:1.

Ранее определился первый финалист Лиги чемпионов. Им стал "Интер", который по сумме двух матчей обыграл "Милан" (2:0,1:0).