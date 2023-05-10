"Реал" упустил победу над "МанСити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со четом 1:1.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 36-й минуте Винисиус Жуниор вывел "Реал" вперед.
🔮 Real Madrid 1-0 Man City. What will happen in the second half?#UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2023
"Сити" сумел отыграться во втором тайме - на 67-й минуте отличился Кевин Де Брюйне.
Passion for the game 🥰#UCL pic.twitter.com/4ZIFXd7U2p— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2023
Ответная игра состоится 17 мая в Манчестере.
Напомним, вторую полуфинальную пару составили "Милан" и "Интер". Их первый матч состоится в ночь с 10 на 11 мая на "Сан-Сиро".
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