"Реал" упустил победу над "МанСити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со четом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 36-й минуте Винисиус Жуниор вывел "Реал" вперед.

🔮 Real Madrid 1-0 Man City. What will happen in the second half?#UCL