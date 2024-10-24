"Ман Сити" установил новый рекорд Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" установил новый рекорд Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после матча 3-го тура общего этапа ЛЧ, в котором "горожане" разгромили чешскую "Спарту" (5:0).

Теперь на счету команды Хосепа Гвардиолы 27 игр без поражений. Это превосходит предыдущий рекорд "Эспаньола" в 26 игр, достигнутый в период с 2006 по 2019 год. Последний раз "Сити" проигрывал в матче УЕФА мадридскому "Реалу" в мае 2022 года.

Также "горожане" побили рекорд "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.

После трех сыгранных матчей "Сити" набрал семь очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице ЛЧ.