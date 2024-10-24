"Манчестер Сити" утер нос своему злейшему врагу

Английский "Манчестер Сити" побил рекорд своего извечного соперника "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, передает Vesti.kz.

"Горожане" дома разгромили чешскую "Спарту" со счетом 5:0 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Эта игра для подопечных Хосепа Гвардиолы стала 26 беспроигрышной в ЛЧ в основное время.

Таким образом, был побит рекорд "красных дьяволов" по этому показателю, установленный в период между сентябрем 2007 года и маем 2009 года. Тогда команду тренировал Алекс Фергюсон.

"Манчестер Сити" не знает поражений в ЛЧ с мая 2022 года, когда они проиграли "Реалу" (1:3) в ответном полуфинале турнира. После этого в их активе 18 побед и 8 ничьих.