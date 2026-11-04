Луис Энрике стал первым тренером в истории с уникальным достижением

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике вписал своё имя в историю европейского футбола, передают Vesti.kz.

По данным статистического ресурса Stats Foot, испанский специалист стал первым тренером в истории, который провёл 50 матчей в Лиге чемпионов во главе французского клуба.

Юбилейной для 56-летнего наставника стала гостевая встреча четвёртого тура против испанского "Вильярреала" (6:0).

Луис Энрике возглавляет парижан с лета 2023 года и за это время выиграл с клубом Лигу 1 (2023/24, 2024/25, 2025/26), Кубок Франции (2023/24, 2024/25), Суперкубок Франции (2023, 2024, 2025), Лигу чемпионов УЕФА (2024/25, 2025/26), Суперкубок УЕФА (2025, 2026) и Межконтинентальный кубок (2025).

ПСЖ на данный момент с 12 очками лидирует в турнирной таблице. Следующий матч в Лиге чемпионов французский клуб проведёт на своём поле с итальянской "Ромой" 25 ноября.

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