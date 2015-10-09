ПСЖ с российским вратарём вошёл в историю Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" в гостевом матче четвёртого тура Лиги чемпионов уничтожил испанский "Вильярреал", передают Vesti.kz.

Матч на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" завершился со счётом 6:0 в пользу гостей.

Подопечные Луиса Энрике забили четыре гола за первые 17 минут встречи. Дубль оформил Фабиан Руис, а также отличились Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлю и Давид Боли. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов впервые сыграл на ноль в Лиге чемпионов.

По данным Stats Foot, ПСЖ стал вторым клубом в истории, который одержал победу с разницей в шесть голов над испанским клубом в Лиге чемпионов после матча мюнхенской "Баварии" против "Барселоны" 14 августа 2020 года (8:2).

ПСЖ на данный момент, набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице. В следующем туре Лиги чемпионов французский клуб примет на своём поле итальянскую "Рому". Матч пройдёт 25 ноября.

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