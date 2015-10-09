"Лучший игрок команды не сыграет". "Кайрат" лишился звезды за миллиард перед матчем ЛЧ

Греческий тренер Акис Вавалис, ранее возглавлявший астанинский "Женис", высказался о предстоящем матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и "Олимпиакосом", передают Vesti.kz.

Экс-тренер клуба КПЛ дал прогноз на матч

"Команда ("Олимпиакос") сильнее как индивидуально, так и коллективно, и будет в лучшем тонусе, чем "Кайрат". Это основные данные. "Кайрат" — опытная команда и играет по двум схемам: либо на контратаках против атакующих соперников, как ожидается против "Олимпиакоса", либо через центр. У них быстрые атакующие игроки. Они будут искать пространство для контратак", — цитирует слова Вавалиса Lionnews.

"Хотя лучший игрок команды — Сатпаев — не сыграет. Это, на мой взгляд, самый большой талант в команде. Его уже продали в "Челси", когда ему было 16. В Копенгагене он забил гол. Кажется, он забил 15 или 18 мячей в сезоне...

Думаю, "Олимпиакос" — явный фаворит. Если команда сыграет на своём уровне, ей будет трудно проиграть. Хотя "Кайрат" опытен — их два центральных защитника имеют более 200 матчей в чемпионате России", — добавил греческий специалист.

Напомним, 17-летний форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев не поможет алматинской команде в предстоящей встрече - он получил жёлтую карточку и пропускает тур. Главный тренер "жёлто-чёрных" Рафаэль Уразбахтин заявил, что это было тактическое решение, так как нападающий в любом случае не смог бы сыграть по медицинским причинам.

В текущем сезоне Сатпаев принял участие в 41 игре, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. На данный момент он оценивается в 3 миллиона евро (1,7 миллиарда тенге).

