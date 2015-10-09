Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сатпаев узнал вердикт по карьере в "Челси"

Международный портал Skiller высоко оценил прогресс нападающего алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана Дастана Сатпаева накануне его перехода в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

Скауты "Челси" не ошиблись

Эксперты опубликовали подробный анализ развития Дастана Сатпаева, отметив, что лондонский клуб вовремя разглядел потенциал юного форварда и правильно выстроил его путь к европейскому футболу.

В материале подчёркивается, что селекция "Челси" работает "тихо и эффективно", а Сатпаев уже подтверждает, почему клуб сделал ставку на него.

Что пишут авторы о Сатпаеве

В отчёте издания приводится развёрнутая характеристика казахстанского нападающего — его стиль игры, манера вести борьбу и способность постоянно создавать давление на защиту соперника.

"Сатпаев и Квенда оба забили в один и тот же день на этой неделе... напоминание о том, насколько тихо и эффективно работает скаутская служба "Челси".

Два молодых новичка, которых заметили рано, правильно развивали, и теперь они показывают всем, почему клуб вложился в них.

— Сатпаев... всегда агрессивен, всегда ищет пространство для атаки...

— Квенда... чистый, собранный, эффективный в атакующей трети поля...

Это не просто случайные моменты... это фундамент будущего "Челси", который проявляется в реальном времени. Игроки, которые готовы вырасти во что-то особенное, если путь останется свободным.

Это только начало", — пишет портал.

Статистика, которую в Лондоне точно не игнорируют

Сатпаев продолжает демонстрировать стабильный рост:

  • в прошлом сезоне КПЛ — 14 голов, второй бомбардир лиги;
  • помог "Кайрату" вновь стать чемпионом;
  • в текущем сезоне — 41 матч во всех турнирах, 19 голов и 8 ассистов;
  • выступает за клуб на общем этапе Лиги чемпионов.

Такой прогресс, по мнению аналитиков, делает его одним из самых перспективных молодых нападающих региона.

Когда Сатпаев перейдёт в "Челси"

Сделка между "Кайратом" и "Челси" была оформлена в феврале текущего года.
17-летний форвард присоединится к англичанам летом 2026 года, сразу после достижения совершеннолетия.

Лондонский клуб рассматривает его как долгосрочный проект, который может стать частью нового поколения атакующей линии "синих".

