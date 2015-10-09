Назван лучший молодой футболист года: это не Ямаль

Вингер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Дезире Дуэ признан лучшим молодым игроком мира по версии премии Golden Boy, передают Vesti.kz.

Дезире Дуе — новый обладатель статуса Golden Boy

По итогам голосования в Турине (Италия) юный полузащитник набрал 450 из 500 возможных баллов, оставив конкурентов далеко позади и подтвердив свой стремительный рост на европейской арене.

Блестящее выступление Дуэ в этом сезоне позволило ему стать преемником прошлых победителей — испанского вингера "Барселоны" Ламина Ямаля и английского полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема — и войти в историю как 23-й лауреат престижной премии.

Эмоциональная речь победителя

Получая награду, Дезире Дуэ выразил благодарность семье и клубу:

"Это большая честь — быть здесь. Этот трофей много для меня значит, и я посвящаю его своей семье, которая поддерживала меня на всём пути. Спасибо президенту, тренеру, персоналу и всем, кто работает за кулисами в ПСЖ, а также моим товарищам по команде", — цитирует слова Дуэ Telegrafi.

Он также отметил, что мечтает о больших достижениях в футболе:

"Я благодарен, что стал профессиональным футболистом — это мечта каждого ребёнка. Я уже выиграл важные трофеи и хочу побеждать ещё больше. ПСЖ — один из крупнейших клубов мира, и я горжусь быть его частью. Благодаря работе и дисциплине я хочу добиться каждой поставленной цели", — добавил француз.

Триумфальный сезон и статистика текущей кампании

В прошлом сезоне Дезире вместе с парижским коллективом добился впечатляющих результатов, выиграв все трофеи, включая первый в истории кубок Лиги чемпионов. В финальном матче против миланского "Интера" Дуя оформил дубль и помог команде учинить исторический разгром 5:0.

В текущем сезоне 20-летний вингер провёл восемь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. На данный момент он оценивается в 90 миллионов евро.

