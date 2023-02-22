"Ливерпуль" переписал историю Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" установил антирекорд Лиги чемпионов в матче с мадридским "Реалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой встрече 1/8 финала, которая прошла на "Энфилде", "мерсисайдцы" уступили со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вели 2:0.

Таким образом, "Ливерпуль" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, проигравшей с разницей в три мяча после того, как она вела со счетом 2:0, информирует ESPN.

Также вчера "Ливерпуль" впервые в истории пропустил пять голов дома в еврокубковом матче.

Ответная игра состоится 15 марта в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу".

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