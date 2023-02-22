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Нереальный камбэк и кошмар Клоппа. 7 интересных фактов по матчу "Ливерпуль" - "Реал"

Нереальный камбэк и кошмар Клоппа. 7 интересных фактов по матчу "Ливерпуль" - "Реал"
©UEFA

Первая игра между "Ливерпулем" и "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23 уже вошла в историю и запомнится фанатам надолго. Для болельщиков английского клуба это один из худших результатов их команды в еврокубках, а для поклонников мадридцев - настоящая эйфория и повод для гордости. Корреспондент Vesti.kz собрал для вас семь интересных фактов по итогам этой встречи.

Игра, прошедшая накануне на "Энфилде", завершилась разгромной победой гостей из Испании - 5:2. Причем к 15-й минуте фанаты хозяев были более чем счастливы, когда "Ливерпуль" вел со счетом 2:0 на табло. Но в итоге все стало стремительно меняться в пользу "сливочных".

Факт № 1: это первый камбэк в истории противостояния клубов

Минувший матч стал десятым очным противостоянием между "Ливерпулем" и "Реалом", причем все эти игры состоялись в рамках Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Но это был первый камбэк одной из команд за всю историю. Еще ни разу прежде не было такого, чтобы побеждала команда, пропустившая первой. Но все изменилось 21 февраля в Ливерпуле. Причем "Реал" пропустил не один, а сразу два мяча, ответив пятью голами.

Факт № 2: самая результативная игра в истории матчей между "Ливерпулем" и "Реалом"

На двоих команды забили семь мячей, и такой результативности ранее не было зафиксировано ни в одном матче между этими клубами. Максимально команды забивали по четыре раза за 90 минут. Так было и в 2009-м, когда "Ливерпуль" разгромил "Реал" дома (4:0), и в киевском финале 2018-го, который остался за "Реалом" (3:1), и в победной для мадридцев встрече в рамках плей-офф два года назад (3:1).

Факт № 3: Бензема и Винисиус оторвались от всех

Лидеры атаки "Реала" Карим Бензема и Винисиус Жуниор с большим отрывом лидируют в списке бомбардиров противостояния этих команд. Вчера оба оформили по дублю, и теперь у француза шесть голов в матчах с "Ливерпулем", а у бразильца - пять. У ближайших преследователей всего по два взятия ворот, и лишь один из них все еще может пополнить свою копилку - это Мохаммед Салах, также отличившийся прошлой ночью.

Факт № 4: "Ливерпуль" 16 лет не пропускал так много у себя дома

Пять голов и больше в последний раз "Ливерпулю" забивали на "Энфилде" аж в январе 2007-го, когда команда проиграла в 1/4 финала Кубка английской лиги "Арсеналу" - 3:6. Также вчерашнее поражение от "Реала" стало историческим в том плане, что еще никто не забивал мерсисайдцам пять голов на их стадионе в еврокубках.

Что касается выступлений во всех турнирах, в том числе в гостевых матчах, то последний раз "Ливерпуль" пропускал так много в октябре 2020-го, когда сокрушительно проиграл "Астон Вилле" на выезде - 2:7.

Факт № 5: Анчелотти выиграл половину всех матчей против команд Клоппа

Очередное противостояние между итальянцем Карло Анчелотти и немцем Юргеном Клоппом осталось за первым. Многоопытный наставник "Реала" неоднократно противостоял командам Клоппа, а именно 12 раз. В шести случаях побеждали подопечные Анчелотти, трижды - игроки Юргена, еще три раза была зафиксирована ничья.

По два раза Карло переигрывал "Ливерпуль" Клоппа с "Реалом" и "Наполи", еще один раз - с "Эвертоном". Самую первую победу в этом противостоянии итальянский тренер добыл, когда тренировал "Реал", а Клопп тогда работал в дортмундской "Боруссии".

Факт № 6: "Ливерпуль" проиграл дома лишь во второй раз в сезоне

Да, подопечные Клоппа достаточно стабильно держались в матчах на "Энфилде", хоть и в целом в этом сезоне радости у болельщиков команды не так и много. Единственное домашнее поражение в текущей кампании до вчерашнего дня случилось в октябрьской встрече с "Лидсом" (1:2). Но болельщикам куда сильнее запомнится эта неудача в игре с "Ливерпулем", и спорить с этим не приходится.

Факт № 7: "Ливерпуль" уже отыгрывался в плей-офф ЛЧ после разгромного поражения в первой игре

Четыре года назад "Ливерпуль" проиграл первый матч полуфинала ЛЧ-2018/19 "Барселоне" со счетом 0:3, но сумел совершить нереальный камбэк дома - 4:0. Именно тогда Трент Александр-Арнольд совершил легендарную подачу с углового. 

Самые оптимистичные болельщики "Ливерпуля" будут ожидать второй матч против "Реала" с воспоминаниями об этом камбэке. Но стоит учесть, что тогда их команда проиграла в гостях, а уже дома смогла перевернуть исход противостояния. Сейчас же "Ливерпуль" был разгромно повержен у себя же дома, а вскоре еще и поедет в гости к обидчикам. 

Напомним, что в этом же матче лидеры команд Бензема и Салах повторили исторические рекорды. У Карима он связан со стабильностью длиною почти в два десятилетия, а у Мохаммеда - с количеством мячей, забитых африканцами в ЛЧ.

Ответный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет в Мадриде в ночь с 15 на 16 марта. До этого момента команды проведут еще по четыре игры во внутренних турнирах.

Фото: UEFA©️

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Клопп Юрген Анчелотти Карло Салах Мохамед Боруссия Дортмунд Наполи ФК Барселона Арсенал

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