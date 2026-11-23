Испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит следующий матч Лиги чемпионов против бакинского "Сабаха" из-за небольшого дискомфорта в области правого голеностопа, передают Vesti.kz.

Ямаль пропустит игру в Баку

Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых". О проблемах со здоровьем 19-летнего испанца стало известно после матча 13-го тура Ла Лиги, в котором каталонцы обыграли "Вильярреал" со счётом 3:2.

При счёте 0:2 Ямаль заработал пенальти, однако не сумел реализовать его — после удара вингера мяч попал в штангу. Впоследствии футболист реабилитировался, отдав голевую передачу на Фермина Лопеса, который сравнял счёт на 61-й минуте. Ещё через шесть минут "Барселона" забила победный мяч.

Сообщается, что Ямаль сможет вернуться на поле уже 29 ноября в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Депортиво".

Статистика Ямаля в сезоне

В текущем сезоне испанский вингер провел 17 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

Встреча с "Сабахом" состоится 25 ноября в Баку (Азербайджан).

Ранее Ямаль обошёл Кейна с Мбаппе и стал лучшим в Европе.