"Бенфика" потерпела поражение от "Ливерпуля" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж" и завершилась со счетом 3:1 в пользу английского клуба. Ответная игра состоится 13 апреля.

Как информирует "Матч ТВ", наставник победителей Юрген Клопп вошел в историю клуба, став первым тренером, с которым "Ливерпуль" одержал восемь побед подряд на выезде.

Ранее дважды был обыгран "Арсенал" и еще по разу "Кристал Пэлас", "Бернли", "Интер", "Брайтон" и "Ноттингем Форест". В этих матчах "Ливерпуль" забил 16 голов, пропустив лишь дважды.

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