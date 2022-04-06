"Ливерпуль" забил три гола в Португалии, а Де Брюйне спас "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" одержал гостевую победу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Английская команда на выезде обыграла португальскую "Бенфику": в первом тайме счет открыл Ибраима Конате (17 минута), а перед перерывом победный гол забил Садьо Мане (34).

Во втором тайме команды обменялись результативными действиями. Сначала Дарвин Нуньес (49) отыграл один мяч, а за несколько минут до финального свистка Луис Диас (87) установил окончательный счет (1:3).

В параллельном матче "Манчестер Сити" победил мадридский "Атлетико". Единственный гол в матче забил Кевин Де Брюйне на 70-й минуте встречи (1:0).

"Горожане", которые были фаворитами в паре, нанесли 15 ударов по воротам соперников (только два в створ ворот), а испанцы ответили 100-процентной точностью (оба их удара попали в створ).

Ответные игры в обоих парах пройдут 13 апреля.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля будут сыграны первые матчи еще в двух четвертьфинальных парах. "Вильярреал" примет "Баварию", а "Челси" сыграет с "Реалом" из Мадрида.

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