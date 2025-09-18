Кейн переписал историю Лиги чемпионов и побил рекорд Бекхэма

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн переписал историю Лиги чемпионов, став самым результативным английским игроком по системе "гол+пас", сообщают Vesti.kz.

В матче первого тура общего этапа против "Челси" (3:1) 32-летний нападающий оформил дубль, поразив ворота лондонцев на 27-й минуте с пенальти и на 63-й минуте с игры.

По данным Squawka, теперь на счету Кейна 53 результативных действия (42 гола и 11 передач) в 58 матчах Лиги чемпионов - это новый рекорд среди англичан.

Прежнее достижение принадлежало Дэвиду Бекхэму, который за карьеру набрал 52 очка (16 голов и 36 ассистов) в турнире.