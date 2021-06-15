Сегодня, 15 июня, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Прямая трансляция жеребьевки начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

"Кайрат" попал в число сеяных и может сыграть с одним из следующих соперников: "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Нефтчи" (Баку, Азербайджан), "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Теута" (Дуррес, Албания).

Первые матчи первого отборочного раунда ЛЧ пройдут 6-7 июля, а ответные - 13-14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти.

Напомним, в прошлом сезоне "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

Сколько "Кайрат" может заработать в Лиге чемпионов

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