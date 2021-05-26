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Сколько "Кайрат" может заработать в Лиге чемпионов

На кону серьезные деньги.

Сколько "Кайрат" может заработать в Лиге чемпионов
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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УЕФА планирует увеличить призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022. Общая сумма призовых составит 2,032 миллиарда евро, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на французское издание L’Equipe.

Любая команда, попавшая в групповой этап турнира, получит 15,64 миллиона, что на 390 тысяч больше, чем в нынешнем сезоне.

Каждая победа на групповом этапе принесет командам еще по 2,8 миллиона (на 100 тысяч больше по сравнению с этим сезоном), а ничья пополнит бюджет клубов на 930 тысяч (прирост на 30 тысяч по сравнению с сезоном-2020/2021).

Выход в 1/8 финала ЛЧ принесет 9,6 миллиона (+100 тысяч), в четвертьфинал - 10,6 миллиона (+100 тысяч), в полуфинал - 12,5 миллиона (+500 тысяч), а в финал - 15,5 миллиона (+500 тысяч). Победитель турнира получит 20 миллионов - на 1 миллион больше, чем в нынешнем сезоне.

Кроме того, увеличатся выплаты за место в клубном рейтинге УЕФА (с 585 до 600,6 миллиона на все клубы) и выплаты за ценность ТВ-рынка каждой страны (market pool) - с 292 до 300,3 миллиона.

Напомним, что Казахстан в ЛЧ представит "Кайрат", который начнет свой путь с первого квалификационного раунда. "Тобол", "Астана" и "Шахтер" сыграют в Лиге конференций - в новом турнире от УЕФА.

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Метки:
Кайрат ФК Лига чемпионов КПЛ-2021 УЕФА

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