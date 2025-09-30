"Кайрату" "выбрали" другой домашний стадион в Лиге чемпионов

Генеральный директор столичного "Жениса" и известный журналист Айдын Кожахмет заявил, что алматинский "Кайрат" скорее всего проведет домашний матч общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге" в Астане, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится 20 января 2026 года в рамках седьмого тура общего этапа.

"В январе "Кайрат" сыграет свой заключительный домашний матч в Лиге чемпионов против "Брюгге". Матч состоится в Астане. Вот я на 1000 процентов уверен, что сам футбол будет не хуже. Но ажиотажа не будет, и это тоже 1000 процентов. Вот тогда обращайтесь за билетами", - написал он в соцсетях.

Отвечая на вопрос подписчика, он подчеркнул следующее:

Я просто уже беседовал с руководством "Кайрата" и они сказали, что, скорее всего, в Астане.

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4. Сегодня, 30 сентября алматинцы примут дома мадридский "Реал".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)