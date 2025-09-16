"Кайрат" вылетел на исторический матч Лиги чемпионов (Фото и Видео)

Алматинский "Кайрат" отправился в Лиссабон (Португалия), где команде предстоит провести матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Соперником подопечных Рафаэля Уразбахтина будет местный "Спортинг".

"Спортинг" - "Кайрат": где и когда пройдет матч ЛЧ

Матч "Спортинг" - "Кайрат" состоится в ночь с 18 на 19 сентября и пройдет на стадионе "Жозе Алваладе", вмещающем более 50 тысяч зрителей. Начало игры в 00:00 по казахстанскому времени.

Для "Кайрата" это будет первый в истории клуба матч на основном этапе Лиги чемпионов.

"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов

ФК "Спортинг" - является одним из самых титулованных клубов страны: 21-кратный чемпион Португалии, 18-кратный обладатель Кубка и восьмикратный — Суперкубка страны, 4-кратный победитель Кубка португальской лиги.

Помимо "Спортинга" в общем этапе Лиги чемпионов "Кайрат" сыграет также с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и лондонским "Арсеналом".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов





Напомним, "Кайрат" впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф ЛЧ "Кайрат" сенсационно обыграл "Селтик" в серии пенальти. Основное время ответной встречи, как и в первой игре в Глазго (Шотландия), завершилось нулевой ничьей.

В результате командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались футболисты алматинского клуба - 3:2.