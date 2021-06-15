"Кайрат" узнал соперника по старту в Лиге чемпионов

Команда получила такой шанс впервые за 16 лет.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 16:17

Сегодня, 15 июня, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz

"Кайрат" попал в число сеяных команд. В качестве первого соперника ему достался "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

Первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 6-7 июля, а ответные - 13-14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Алматинцы первую встречу проведут на выезде.

Подробнее о сопернике можно прочитать здесь.

Напомним, в прошлом сезоне "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

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Метки:
Кайрат ФК Лига чемпионов КПЛ-2021


Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 16:17
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