"Кайрат" узнал соперника по старту в Лиге чемпионов

Сегодня, 15 июня, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" попал в число сеяных команд. В качестве первого соперника ему достался "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

Первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 6-7 июля, а ответные - 13-14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Алматинцы первую встречу проведут на выезде.

Подробнее о сопернике можно прочитать здесь.

Напомним, в прошлом сезоне "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

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