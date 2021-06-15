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"Кайрат" стартует в Лиге чемпионов. Разбираем потенциальных соперников: от нового проекта Григорчука до извечных врагов

С двумя клубами алматинцы уже встречались в еврокубках.

"Кайрат" стартует в Лиге чемпионов. Разбираем потенциальных соперников: от нового проекта Григорчука до извечных врагов
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сегодня, 15 июня, будет определен первый соперник алматинского "Кайрата" в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что из себя представляют четыре клуба, которые могут встать на пути чемпиона Казахстана. 

"Шахтер" Солигорск

Романа Григорчука сильно недооценивали в период работы в "Астане", но он в очередной раз доказал, что может добиваться высоких результатов. В прошлом году он привел "Шахтер" к чемпионскому титулу в Беларуси, а в этом сезоне уверенно идет на второе "золото" подряд. Чтобы понимать насколько "Шахтер" доминирующая сила в Беларуси стоит просто взглянуть в турнирную таблицу местного чемпионата, у команды Григорчука 12 побед в 12 матчах! 

При этом, по именам состав "Шахтера" не выглядит грандиозным. Да, клуб выписал опытных игроков из БАТЭ вроде Игоря Стасевича и Егора Филипенко, вернул из зарубежных клубов Юрия Кендыша и Никиту Корзуна, но большинство из них вероятно прошли пик в своей карьере. 

Для нас более любопытны фамилии Сергея Политевича и Юлиаса Сзоке, которые играли в КПЛ за "Кайрат" и карагандинский "Шахтер" соответственно. Правда экс-защитник "Кайрата" еще с прошлого года выпал из основы из-за тяжелой травмы. Стоит обратить внимание на легионеров "Шахтера" в лице форварда Дембо Дарбо (11 голов плюс четыре ассиста в 12 матчах), центрального полузащитника Валона Ахмеди и левого защитника Николу Антича. 

В целом, у "Шахтера" достаточно сбалансированный и опытный состав. Учитывая, что многие еврокубковые матчи между чемпионами Беларуси и Казахстана были близкими по счету и качеству игры, в потенциальном противостоянии "Шахтера" и "Кайрата" мы увидим такую же картину и алматинцев нельзя назвать фаворитами. 

"Теута"

Албанские клубы знакомы "Кайрату" и, в частности, с "Теутой" алматинцы встречались в 2016 году в квалификации Лиги Европы. Тогда кайратовцы легко победили по итогам двух встреч - 6:0. Но недооценивать албанцев "Кайрат" все-таки не имеет право, ведь в 2017 году они провалились в играх со "Скендербеу" и вылетели из ЛЕ. 

Безусловно, "Теута" самый скромный по возможностям из нынешних потенциальных соперников "Кайрата". В клубе всего несколько легионеров, включая пару бразильцев, а также игроков из Северной Македонии и Косово. Самым опасным и дорогостоящим футболистом "Теуты" на данный момент является левый вингер Дейви Брегу - 23 результативных действия в 36 матчах прошедшего чемпионата Албании, стоимость по оценке Transfermarkt.com - 450 тысяч евро.  

Но суммарно, "Кайрат" обязан проходить такого соперника как "Теута", иначе очередного еврокубкового клейма позора не избежать. Тем более, у алматинцев есть не только индивидуальное превосходство, но и бонус с точки зрения состояния физической формы, ведь команда в тонусе имея постоянную практику в официальных матчах КПЛ, в то время как "Теута" стартует в новом сезоне именно с Лиги чемпионов, поскольку их внутренний чемпионат закончился еще в мае. 

"Нефтчи" Баку

История "Нефтчи" немного напоминает "Кайрат", ведь бакинцам также удалось прервать гегемонию своего принципиального соперника во внутреннем чемпионате. "Нефтчи" обошел "Карабах" и теперь представит страну в Лиге чемпионов.

Традиционно, для лидеров азербайджанского клубного футбола, в "Нефтчи" немало легионеров из Африки, Южной Америки и Европы. Но самым известным до недавних пор игроком бакинцев был японский плеймейкер Кейсуке Хонда, однако у него заканчивается контракт и в следующем сезоне он вероятно не сыграет. 

Но и без него "Кайрату" в случае выхода на "Нефтчи" стоит обратить внимание на полузащитников сборной Азербайджана Эмина Махмудова и Намика Аласгарова, а также на африканцев Мамаду Кане и Юсуфа Лаваля. 

"Нефтчи" достойный, но проходимый соперник для "Кайрата", с точки зрения опыта и общего класса игроков алматинский клуб выглядит предпочтительнее. 

"Маккаби" Хайфа

Чудовищная статистика личных встреч "Кайрата" с израильскими клубами наводит печаль на возможное противостояние с "Маккаби" из Хайфы. Именно с этим клубом алматинцы встречались в прошлом году, это был не односторонний матч, со взаимными шансами, но итоговая победа "Маккаби" не была лишена логики. 

Сейчас "Маккаби" выглядит сильнее, поскольку они выиграли свой чемпионат, а тренер Барак Бахар окончательно внедрил свои идеи и наладил командные взаимодействия. 

Главной силой "Маккаби" является атакующая группа игроков. Тьяронн Черри, Долев Хазиза, Омер Атцили и Никита Рукавица представляют большую опасность и могут доставить проблем обороне "Кайрата". Кроме того, "Маккаби" достаточно атлетичная и в то же время сбалансированная команда. 

Из всех возможных вариантов жребия, очевидно, что "Маккаби" самый неудобный для казахстанского клуба не только исторически, но и в плане силы игроков и тренера.

Отметим, что жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов состоится сегодня, 15 июня, в 16:00 по времени Нур-Султана. Стартовые матчи раунда пройдут 6 или 7 июля, а ответные - 13 или 14 июля.

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Метки:
Кайрат ФК Лига чемпионов КПЛ-2021 Григорчук Роман

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