Лига чемпионов
Сегодня 15:19

"Кайрат" сотворит сенсацию против "Реала"? Что говорят о матче ЛЧ

©ФК "Кайрат"

Бывший форвард столичного "Жениса" Мигель Анхель Хунко Мартинес поделился ожиданиями от встречи "Кайрата" с мадридским "Реалом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Матч пройдёт 30 сентября на Центральном стадионе Алматы.

"Это будет действительно большой матч для "Кайрата", особенно в этом году, потому что "Реал" выглядит очень сильным. Но это футбол - никогда не знаешь, может случиться и сенсация. Думаю, "Реал" привезёт в Алматы всех своих лидеров, учитывая, что произошло с ними в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. С новым форматом турнира они хотят выиграть все игры и как можно быстрее обеспечить себе выход в следующий раунд", - сказал испанец в разговоре с ASnews.kz.

Мигель Анхель Хунко Мартинес, более известный как Мика, является воспитанником испанского клуба "Райо Кантабрия". За свою карьеру он выступал за "Альмудевар", "Сариньену", "Туделано", "Марино Луано", "Херес Депортиво" и "Химнастику Сеговиану".

За пределами Испании Мика играл в камбоджийском "Свайриенге", малайзийском "Негри-Сембилан" и финском КТП. Именно с КТП он вышел в высший дивизион Финляндии и был признан лучшим бомбардиром и игроком сезона-2022.

В Казахстане Мика провёл пять матчей за "Женис" и забил два гола. Позже стороны договорились о расторжении контракта, и сейчас футболист находится без клуба.

Ранее "Кайрат" сделал заявление по билетам на матч с "Реалом", подробности - по ссылке. Тем временем Винисиус и Мбаппе жёстко предупредили кайратовцев перед матчем в Алматы.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

