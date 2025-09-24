"Кайрат" сотворит сенсацию против "Реала"? Что говорят о матче ЛЧ

Бывший форвард столичного "Жениса" Мигель Анхель Хунко Мартинес поделился ожиданиями от встречи "Кайрата" с мадридским "Реалом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Матч пройдёт 30 сентября на Центральном стадионе Алматы.

"Это будет действительно большой матч для "Кайрата", особенно в этом году, потому что "Реал" выглядит очень сильным. Но это футбол - никогда не знаешь, может случиться и сенсация. Думаю, "Реал" привезёт в Алматы всех своих лидеров, учитывая, что произошло с ними в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. С новым форматом турнира они хотят выиграть все игры и как можно быстрее обеспечить себе выход в следующий раунд", - сказал испанец в разговоре с ASnews.kz.

Мигель Анхель Хунко Мартинес, более известный как Мика, является воспитанником испанского клуба "Райо Кантабрия". За свою карьеру он выступал за "Альмудевар", "Сариньену", "Туделано", "Марино Луано", "Херес Депортиво" и "Химнастику Сеговиану".

За пределами Испании Мика играл в камбоджийском "Свайриенге", малайзийском "Негри-Сембилан" и финском КТП. Именно с КТП он вышел в высший дивизион Финляндии и был признан лучшим бомбардиром и игроком сезона-2022.

В Казахстане Мика провёл пять матчей за "Женис" и забил два гола. Позже стороны договорились о расторжении контракта, и сейчас футболист находится без клуба.

