"Кайрат" - "Реал": сколько будут стоить билеты? Средний минимум на мадридцев в ЛЧ - 44 тысячи тенге

Через 19 дней в Алматы состоится исторический матч - "Кайрат" впервые сыграет на своём поле в рамках основного турнира Лиги чемпионов. Причём в соперниках будет самый титулованный клуб в истории турнира - мадридский "Реал".

Билеты на матч "Кайрат" - "Реал" должны поступить в продажу в 20-х числах сентября, когда сама игра состоится 30 сентября. Ценовая политика пока не определена. Ввиду этого корреспондент Vesti.kz узнал, сколько стоили билеты на гостевые матчи Лиги чемпионов с участием "Реала" в сезоне 2024/25.

У "Реала" было семь выездных матчей в ЛЧ: что по билетам?

Четырежды "сливочные" играли в гостях на общем этапе, ещё три выезда у них было уже в плей-офф. Давайте по порядку - сколько стоили билеты на каждый матч?

Отметим сразу, что по некоторым матчам есть точная информация о стоимости билетов из официальных сайтов клубов, по остальным играм есть приблизительная цена, так как клубы реализовывали большинство билетов среди обладателей карт членства и абонементов, а остальное - через сайты-реселлеры и другие агентства. Поэтому там данные примерные, основанные на различных источниках, и они варьируются.





"Лилль" - "Реал Мадрид": минимальная стоимость билета - 56,7 тысячи тенге

В начале октября 2024 года французский "Лилль" сенсационно обыграл "Реал" на своём поле во втором туре общего этапе - 1:0. Как тут не вспомнить, что матч "Кайрат" - "Реал" тоже пройдёт во втором туре.

Нам удалось найти информацию о цене через сайты-агрегаторы. Они продавали билеты по стоимости от 90 до 240 евро (от 56,7 тысячи до 151,2 тысячи тенге). На сайтах-реселларах можно было найти предложения от 350 до 470 евро (от 220,5 тысячи до 296,1 тысячи тенге).





"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": минимальная стоимость билета - 36,4 тысячи тенге

В конце ноября "Ливерпуль" принимал на своём поле "Реал" в пятом туре общего этапа. Хозяева одержали убедительную победу - 2:0. Любопытно, что в этом сезоне они тоже сыграют на "Энфилде", но уже в начале ноября, в четвёртом туре.

Билеты на стандартные места стоили от 50 до 120 фунтов стерлингов (от 36,4 тысячи до 87,4 тысячи тенге), на премиум-места - от 150 до 250 фунтов стерлингов (от 109,3 тысячи до 182,2 тысячи тенге). Сайты вторичной продажи, в среднем, предлагали варианты за 298 фунтов стерлингов (217,2 тысячи тенге).





"Аталанта" - "Реал Мадрид": минимальная стоимость билета - 28,3 тысячи тенге

В декабре, в шестом туре общего этапа, сливочные сыграли с Бергамо (Италия) с местной "Аталантой". Только с третьей попытки испанцам улыбнулась удача на выезде - они выиграли со счётом 3:2.

По официальным данным, самые дешёвые билеты, на места с ограниченным видом, продавались от 45 евро (28,3 тысячи тенге). Наиболее дорогие билеты были по цене 350 евро (220,5 тысячи тенге). А VIP-места - по 700 евро (441,1 тысячи тенге).





"Брест" - "Реал Мадрид": минимальная стоимость билета - 31,1 тысячи тенге

Последний выездной матч на общем этапе состоялся в конце января. Во второй раз за сезон "Реал" отправился во Францию, но теперь на игру с "Брестом". Испанцы одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Стоимость билетов составляла от 50 до 200 евро (от 31,5 тысячи до 126 тысяч тенге). Сайты-реселлеры продавали билеты от 340 евро и выше (от 214,2 тысячи тенге).





"Манчестер Сити" - "Реал Мадрид": минимальная стоимость билета - 27,3 тысячи тенге

В стыковых матчах в плей-офф "Реал" играл с "Манчестер Сити". Первая игра в гостях ознаменовалась камбэком "Реала", который благодаря двум поздним голам перевернул ход встречи и одержал победу - 3:2. В ответной встрече они дожали англичан и дома - 3:1.

Удивительно, но цены на билеты от "Манчестер Сити" были самыми скромными. Возможно, это связано с тем, что их команда сама по себе звёздная, и тут излишняя наценка не нужна. Так, обладатели сезонных карт приобретали билеты по цене от 37,5 до 67,5 фунтов стерлингов (от 27,3 тысячи до 49,2 тысячи тенге). Кстати, несовершеннолетние могли купить билет всего за 12,5 фунтов стерлингов (9,1 тысячи тенге).





"Атлетико" - "Реал Мадрид": минимальная стоимость билета - 51 тысяча тенге

В 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 весь Мадрид был "на ушах", ведь случилось дерби между "Атлетико" и "Реалом". На своём поле сливочные добились победы - 2:1. Но в гостях их ждал тяжелейший матч - матрасники взяли реванш (0:1), однако в серии пенальти "Реал" всё же был точнее.

Чтобы посмотреть на два часа футбола и серию пенальти, болельщикам, по разным данным, пришлось раскошелиться на сумму от 81 до 325 евро (от 51 тысячи до 204,8 тысячи тенге). Причём минимальная цена - только для "сезонников" с абонементами. Для остальных же минимум составлял 115 евро (72,4 тысячи тенге).





"Арсенал" - "Реал Мадрид": минимальная стоимость билета - 78,7 тысячи тенге

Стадия четвертьфинала стала последней для "Реала" в этой Лиге чемпионов - "Арсенал" выбил их из турнира. А всё началось апрельским вечером в Лондоне, когда канониры забили мадридцам три безответных мяча, два из которых - от Деклана Райса прямыми ударами со штрафного (3:0).

На эту игру минимальная стоимость билета составляла 125 евро (78,7 тысячи тенге), а на самые лучшие секторы - 450 евро (283,5 тысячи тенге).





44 тысячи - средняя минимальная цена билета на "Реал" в ЛЧ

Если высчитать среднюю минимальную стоимость билета на гостевые матчи "Реала" в Лиге чемпионов, то получится значение 44,2 тысячи тенге. Самыми доступными для болельщиков стали билеты, предложенные "Манчестер Сити" (от 27,3 тысячи тенге) и "Аталантой" (от 28,3 тысячи тенге). А самыми дорогими - на четвертьфинал от "Арсенала" (от 78,7 тысячи тенге).

С учётом того, что в Казахстане жизнь дешевле, чем в Европе, а на футбол зрители не привыкли платить так же много, как, к примеру, на концерты знаменитых исполнителей, можно ожидать, что минимальная цена вряд ли превысит 25-30 тысяч тенге. По крайней мере, это было бы логично.

Десять лет назад, когда "Астана" играла в группе Лиги чемпионов, билеты на домашние матчи с "Галатасараем" (2:2), "Атлетико" (0:0) и "Бенфикой" (2:2) стоили от 2 до 12 тысяч тенге. На тот момент - от 6,25 до 37,5 евро. По состоянию на сегодняшний курс это уже от 3,9 тысячи до 23,6 тысячи тенге. Таких цен в евро спустя десять лет ждать уже не стоит.

Сколько стоят гостевые билеты на матч "Кайрат" - "Реал"?

С прошлого сезона УЕФА строго контролирует цены на билеты на гостевые трибуны в еврокубковых турнирах. В кампании 2024/25 установленная стоимость составляла 60 евро (37,8 тысячи тенге).

В этом сезоне гостевые болельщики в Лиге чемпионов должны покупать билеты за 50 евро (31,5 тысячи тенге). У клубов нет прав увеличивать стоимость цен для гостевых фанатов.

Добавим, что матч "Кайрат" - "Реал" состоится во вторник, 30 сентября. Он начнётся в 21:45 по казахстанскому времени.

Что касается первого тура, то "Кайрат" 18 сентября сыграет в Лиссабоне (Португалия) с местным "Спортингом". А "Реал" 16 сентября примет на своём поле французский "Марсель".

Фото: ФК "Кайрат", Данияр Ахметов (1), Depositphotos.com, mrogowski_photography (2)©️