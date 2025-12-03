"Кайрат" получил хорошие новости на домашний матч Лиги чемпионов

Капитан пирейского "Олимпиакоса", греческий защитник Панайотис Рецос не сможет помочь своей команде в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

У защитника диагностировано мышечное повреждение

Рецос покинул поле в концовке первого тайма гостевого матча с "Панетоликосом" (1:0), почувствовав боль в приводящей мышце. Медицинское обследование выявило разрыв мышечных волокон, из-за чего капитан красно-белых пропустит ближайшие игры.

Матч против "Кайрата" капитан пропустит

Травма исключает участие защитника в поездке в столицу Казахстана, где "Олимпиакосу" предстоит важнейший матч в борьбе за позиции в турнирной таблице. Его отсутствие станет серьёзным ослаблением обороны греческой команды, тогда как алматинцы получают важное кадровое облегчение перед ключевой встречей.

Когда и где состоится игра

Встреча шестого тура общего этапа еврокубка запланирована на 9 декабря в Астане. "Кайрат" занимает 35-ю строчку, "Олимпиакос" находится на 33-м месте.

