Лига чемпионов
Вчера 22:54

"Кайрат" назвал состав на дебютный матч Лиги чемпионов

©ФК "Кайрат"

В ночь с 18 на 19 сентября алматинский "Кайрат" стартует в общем этапе Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В первом туре команда Рафаэля Уразбахтина встретится на выезде против "Спортинга". Начало - в 00:00 по времени Астаны.

"Кайрат" начнёт игру в таком составе:

Напомним, что "Кайрат" (U-19) едва не сотворил камбэк против "Спортинга" (U-19) в Юношеской лиге УЕФА сезона-2025/26, подробности - по ссылке.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

19 сентября: "Спортинг" – "Кайрат" (в 00:00)
30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
2 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
3 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
4 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
8 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
9 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
10 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
11 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
12 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
13 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
14 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
15 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
16 Байер 1 0 1 0 2-2 1
17 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
18 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
19 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
20 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
21 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
22 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
23 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
24 Челси 1 0 0 1 1-3 0
25 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
26 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
27 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
28 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
29 Кайрат 0 0 0 0 0 0
30 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
31 Барселона 0 0 0 0 0 0
32 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
33 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
34 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
35 Наполи 0 0 0 0 0 0
36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →