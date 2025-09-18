"Кайрат" назвал состав на дебютный матч Лиги чемпионов

В ночь с 18 на 19 сентября алматинский "Кайрат" стартует в общем этапе Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В первом туре команда Рафаэля Уразбахтина встретится на выезде против "Спортинга". Начало - в 00:00 по времени Астаны.

"Кайрат" начнёт игру в таком составе:

Напомним, что "Кайрат" (U-19) едва не сотворил камбэк против "Спортинга" (U-19) в Юношеской лиге УЕФА сезона-2025/26, подробности - по ссылке.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

19 сентября: "Спортинг" – "Кайрат" (в 00:00)

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)