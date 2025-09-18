"Кайрат" назвал состав на дебютный матч Лиги чемпионов

В ночь с 18 на 19 сентября алматинский "Кайрат" стартует в общем этапе Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
В первом туре команда Рафаэля Уразбахтина встретится на выезде против "Спортинга". Начало - в 00:00 по времени Астаны."Кайрат" начнёт игру в таком составе:
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
19 сентября: "Спортинг" – "Кайрат" (в 00:00)
30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)