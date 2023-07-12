Каков опыт игроков "Астаны" в ЛЧ? Лишь двое играли в группе, а Куат и Марочкин еще даже не дебютировали

Сегодня футболисты "Астаны" впервые за три года сыграют в Лиге чемпионов. На правах действующих чемпионов страны именно столичные будут отстаивать честь страны в главном еврокубковом турнире сезона 2023/24. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о лигочемпионском опыте подопечных Григория Бабаяна.

Оказалось, что суммарно футболисты нынешнего состава "Астаны" провели в Лиге чемпионов сто матчей, 89 из них - в квалификации. Лишь два футболиста играли в групповой стадии турнира - это сербский полузащитник Душан Йованчич (восемь матчей) и Абзал Бейсебеков (три матча).

Причем Йованчич играл в групповой стадии сезоно 2018/19 и 2019/20, выходил на поле против "Наполи", "Ливерпуля", ПСЖ, "Баварии", "Олимпиакоса" и "Тоттенхэма". Абзал же сыграл с "Бенфикой" и дважды против "Атлетико" в сезоне 2015/16 за "Астану".

Ряд футболистов вообще никогда не играл в Лиге чемпионов, в том числе опытные сборники национальной команды Казахстана - Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат и Александр Марочкин. Также в главном еврокубковом турнире себя не проявляли Александр Заруцкий, Владислав Прокопенко и Станислав Басманов, а для Эльхана Астанова сегодня может случиться дебют в еврокубках в целом.

А вот среди тех, кто уже играл в Лиге чемпионов, самым колоссальным опытом выделяются все те же Йованчич и Бейсебеков. У первого 23 игры в турнире, а у второго - 19. Также порог в десять матчей в ЛЧ преодолели Марин Томасов (11) и Камо Оганесян (10). У остальных показатели поскормнее:

Некоторые футболисты "Астаны" уже отличались в Лиге чемпионов забитыми голами. Йованчич забивал финскому ХИКу, Бейсебеков и Томасов - брестскому "Динамо", Оганесян - сан-маринскому "Фольгоре", Фабьен Урега - шведскому "Мальме", Абат Аймбетов - тбилисскому "Динамо" (да-да, сегодня, спустя девять лет, он вновь может забить этому сопернику).

Кроме того, Томасов оформлял ассисты в матчах с брестским "Динамо" и румынским ЧФР (всего их у него три). Голевые передачи есть на счету у Аслана Дарабаева (против "Скендербеу") и Яна Вороговского (против "Црвены Звезды").

Получается, что в сумме у Томасова четыре голевых действия в 11 матчах Лиги чемпионов. У остальных игроков по одному голу либо ассисту в главном еврокубковом турнире.

Напомним, что сегодня, 12 июля, "Астана" сыграет с тбилисским "Динамо" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матч начнется в 20:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов

Фото: УЕФА, Vesti.kz, ФК "Астана"©️

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