Прямая трансляция первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов

Сегодня, 12 июля, "Астана" проведет свой первый матч в Лиге чемпионов. В рамках первого квалификационного раунда турнира столичный клуб примет тбилисское "Динамо", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 200:00 по столичному времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qzsport.

Прямая трансляция на Qazsport

Ответный матч пройдет 19 июля в Тбилиси (Грузия). Заявка "Астаны" на Лигу чемпионов - здесь.

В случае победы "Астана" во втором квалификационном раунде ЛЧ сыграет с загребским "Динамо".

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