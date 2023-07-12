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Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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"Астана" дозаявила двух новичков на Лигу чемпионов

"Астана" дозаявила двух новичков на Лигу чемпионов
©КФФ

Футбольный клуб "Астана" определился с заявкой на первый матч квалификации Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо", сообщают Vesti.kz.

В список вошли два новичка столичного клуба - защитник сборной Казахстана Александр Марочкин и боснийский хавбек Степан Лончар, о переходе которых "Астана" объявила накануне.

Заявка "Астаны" на ЛЧ выглядит так:

Вратари: Подымский, Заруцкий, Чондрич;

Защитники: Ароян, Габышев, Оганесян, Бейсебеков, Марочкин, Досмагамбетов, Томашевич, Аманович;

Полузащитники: Вороговский, Эбонг, Куат, Томасов, Дарабаев, Астанов, Урега, Йованчич, Лончар, Жаксылык;

Нападающие: Аймбетов, Прокопенко, Басманов, Дарбо.

Напомним, матч "Астана" - "Динамо" состоится 12 июля на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.


 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38
2 Астана 16 12 2 2 23-13 38
3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28
4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21
8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19
9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16
10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15
11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14
12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10
13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

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Метки:
Астана ФК Футбольные трансферы Лига чемпионов КПЛ

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