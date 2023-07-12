"Астана" дозаявила двух новичков на Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Астана" определился с заявкой на первый матч квалификации Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо", сообщают Vesti.kz.
В список вошли два новичка столичного клуба - защитник сборной Казахстана Александр Марочкин и боснийский хавбек Степан Лончар, о переходе которых "Астана" объявила накануне.
Заявка "Астаны" на ЛЧ выглядит так:
Вратари: Подымский, Заруцкий, Чондрич;
Защитники: Ароян, Габышев, Оганесян, Бейсебеков, Марочкин, Досмагамбетов, Томашевич, Аманович;
Полузащитники: Вороговский, Эбонг, Куат, Томасов, Дарабаев, Астанов, Урега, Йованчич, Лончар, Жаксылык;
Нападающие: Аймбетов, Прокопенко, Басманов, Дарбо.
Напомним, матч "Астана" - "Динамо" состоится 12 июля на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.
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