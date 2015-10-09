Мадридский "Реал" начал сезон с семи побед, однако прошлый опыт показывает, что такой старт не гарантирует трофеев, передают Vesti.kz.

Журналист Педро Мартин отмечает, что даже после удачного старта с семи побед подряд "Реал" в дальнейшем не выигрывал ни чемпионат Испании, ни престижный турнир под эгидой УЕФА.

"Сезоны, в которых "Реал" начинал с семи побед с 1968 года: 2009–10 (с Мануэлем Пеллегрини), 2022–23 (с Карло Анчелотти) и 2025-26 (с Хаби Алонсо). В первых двух случаях команда не смогла выиграть ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов", - написал Мартин в соцсетях.

Что касается Ла Лиги, то в 6-м туре "сливочные" на выезде разгромили "Леванте". В следующем туре, 27 сентября, мадридцы проведут дерби с "Атлетико", а 30 сентября сыграют с "Кайратом" в Алматы в рамках общего этапа Лиги чемпионов. "Леванте" же 27 сентября встретится с "Хетафе".

