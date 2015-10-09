Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 12:29
 

История против "Реала": когда семи побед не хватало для победы в ЛЧ

  Комментарии

Поделиться
История против "Реала": когда семи побед не хватало для победы в ЛЧ ©ФК "Реал"

Мадридский "Реал" начал сезон с семи побед, однако прошлый опыт показывает, что такой старт не гарантирует трофеев, передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" начал сезон с семи побед, однако прошлый опыт показывает, что такой старт не гарантирует трофеев, передают Vesti.kz.

Журналист Педро Мартин отмечает, что даже после удачного старта с семи побед подряд "Реал" в дальнейшем не выигрывал ни чемпионат Испании, ни престижный турнир под эгидой УЕФА.

"Сезоны, в которых "Реал" начинал с семи побед с 1968 года: 2009–10 (с Мануэлем Пеллегрини), 2022–23 (с Карло Анчелотти) и 2025-26 (с Хаби Алонсо). В первых двух случаях команда не смогла выиграть ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов", - написал Мартин в соцсетях.

Что касается Ла Лиги, то в 6-м туре "сливочные" на выезде разгромили "Леванте". В следующем туре, 27 сентября, мадридцы проведут дерби с "Атлетико", а 30 сентября сыграют с "Кайратом" в Алматы в рамках общего этапа Лиги чемпионов. "Леванте" же 27 сентября встретится с "Хетафе".

Хаби Алонсо вошёл в историю "Реала": подробности

Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций 1xBet

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
10 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Овьедо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
26 сентября 00:30   •   не начат
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Реал Овьедо
Ничья
Барселона
Проголосовало 15 человек

Реклама

Живи спортом!