Источник: фамилию Калмурзы уже записали в дорогой блокнотик после ЛЧ

Российский журналист Александр Троицкий высказался о матче "Кайрата" против "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
"Да, "Кайрат" проиграл "Спортингу" в гостях 1:4. Но, например, с таким же счётом "Монако" вчера уступил "Брюгге", а "Галатасарай" и вовсе был разгромлен "Айнтрахтом" 1:5.
Уверен, что "Кайрату" не стоит зацикливаться на этом поражении, а нужно идти дальше. Мало кто верил, что удастся увезти очки из Португалии.
На данный момент главной проблемой "Кайрата" вижу перебор качественных вратарей. Стоило сломаться Заруцкому, как раскрылись сначала Анарбеков, а теперь и Шерхан Калмурза, который прекрасно отработал игру в Лиссабоне и стал вторым по возрасту вратарём, которому удалось отбить пенальти в групповом раунде ЛЧ после кипера "Бенфики" Милы Свилара. Да и в целом Шерхан стал лучшим игроком своей команды в прошедшем матче, совершил несколько сейвов с игры.
Я вас уверяю, кому надо, уже записали фамилию "Калмурза" в свой красивый и дорогой блокнотик", - написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Transfermarkt назвал героя "Кайрата" и показал разницу в составах со "Спортингом".Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ
30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)