Лига чемпионов
Источник: фамилию Калмурзы уже записали в дорогой блокнотик после ЛЧ

Шерхан Калмурза. Фото: instagram.com/kallmurza©

Российский журналист Александр Троицкий высказался о матче "Кайрата" против "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

"Да, "Кайрат" проиграл "Спортингу" в гостях 1:4. Но, например, с таким же счётом "Монако" вчера уступил "Брюгге", а "Галатасарай" и вовсе был разгромлен "Айнтрахтом" 1:5.

Уверен, что "Кайрату" не стоит зацикливаться на этом поражении, а нужно идти дальше. Мало кто верил, что удастся увезти очки из Португалии.

На данный момент главной проблемой "Кайрата" вижу перебор качественных вратарей. Стоило сломаться Заруцкому, как раскрылись сначала Анарбеков, а теперь и Шерхан Калмурза, который прекрасно отработал игру в Лиссабоне и стал вторым по возрасту вратарём, которому удалось отбить пенальти в групповом раунде ЛЧ после кипера "Бенфики" Милы Свилара. Да и в целом Шерхан стал лучшим игроком своей команды в прошедшем матче, совершил несколько сейвов с игры.

Я вас уверяю, кому надо, уже записали фамилию "Калмурза" в свой красивый и дорогой блокнотик", - написал он в своём телеграм-канале.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

