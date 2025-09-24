Лига чемпионов
Испанское издание AS прокомментировало ситуацию с билетами на матч Лиги чемпионов УЕФА между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Встреча команда состоится 30 сентября в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

Матч "Кайрат" - "Реал" вызвал ажиотаж в Алматы

"Это станет историческим днём для клуба, турнира и всего Казахстана. Интерес к встрече с футболистами мирового уровня – Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом, Хёйсеном или Ардой Гюлером – вызвал настоящий ажиотаж в Алматы (более 8 000 километров от Мадрида и всего несколько километров от границы с Кыргызстаном и Китаем).

Во вторник в продажу поступили билеты на матч с командой Хаби Алонсо, и интерес оказался настолько высоким, что в стране возник настоящий коллапс. Почти 80 000 болельщиков одновременно пытались приобрести билеты на онлайн-порталах (каждому позволено купить не более двух). Серверы не выдержали наплыва запросов и неоднократно "падали". В соцсетях фанаты алматинского клуба массово жалуются на ситуацию. При этом спрос втрое превысил вместимость Центрального стадиона Алматы, который вмещает 23 000 зрителей", - говорится в заметке.

Также AS затронуло тему стоимости билетов на матч "Кайрат" - "Реал".

"Ещё одна проблема для болельщиков – стоимость билетов. Цены варьируются от 30 000 тенге (примерно 46,75 евро) до 250 000 тенге (около 400 евро) за самые дорогие места. Для Казахстана это считается неподъёмной суммой: по данным различных источников, минимальная месячная зарплата в стране составляет около 100 000 тенге (155 евро). Тем не менее такая ценовая политика соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов. Владельцы абонементов получили уникальное право приобрести билеты заранее по сниженной цене".

Ранее "Кайрат" объявил, что все билеты на матч с "Реалом" были проданы.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1. 

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

