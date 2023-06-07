В "Интере" выразили восхищение Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 11:14
©instagram.com/josep_gvardiola

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле. Он отметил прекрасную организацию игры его команды, сообщают Vesti.kz.

Команды встретятся в финале Лиги чемпионов, который состоится 10 июня в Стамбуле.

"Он создал целое движение своим видением футбола и игровым стилем. Это случилось еще в "Барселоне". Он прогрессировал с каждым днем, поэтому я считаю, что его справедливо называют одним из лучших тренеров в мире.

У "Сити" прекрасная организация игры. У этой команды много индивидуально сильных футболистов, но при этом все они всегда играют как единое целое", - приводит слова Индзаги сайт УЕФА.

Ранее Индзаги отметил, что его "Интер" не будет считаться фаворитом финала ЛЧ.

Между тем, Гвардиола рассказал о настроении своих игроков перед этим матчем.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Метки:
Лига чемпионов Интер Гвардиола Хосеп Манчестер Сити

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:14
Лига чемпионов
В "Интере" выразили восхищение Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов
Сегодня , 09:56
Лига чемпионов
Мы учитываем каждую мелочь - Индзаги о матче с "Манчестер Сити" в финале ЛЧ
Вчера , 22:41
Лига чемпионов
Гвардиола рассказал о настроении игроков "Манчестер Сити" перед финалом Лиги чемпионов
5 июня, 23:55
Лига чемпионов
Нападающий "Интера" назвал лучшую команду в мире перед финалом Лиги чемпионов
5 июня, 21:59
Лига чемпионов
"Боюсь воров и убийц". Защитник "Интера" высказался о финале ЛЧ против "Манчестер Сити"
5 июня, 13:50
Лига чемпионов
"МЮ" решил заманить капитана сборной Англии участием в Лиге чемпионов
5 июня, 13:15
Лига чемпионов
Мбаппе назвал победителя Лиги чемпионов
4 июня, 15:26
Лига чемпионов
Тренер "Интера" заявил о мечте в Лиге чемпионов
4 июня, 14:55
Лига чемпионов
Гвардиола замахнулся на Лигу чемпионов после победы в Кубке Англии
2 июня, 09:41
Лига чемпионов
Скандал разгорелся вокруг главного рефери финала Лиги чемпионов. Подробности
© 2008 - 2023 ТОО «EML»