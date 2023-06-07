Мы учитываем каждую мелочь - Индзаги о матче с "Манчестер Сити" в финале ЛЧ

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Фаворитом встречи он считает английский клуб, сообщают Vesti.kz.

Решающий матч команд состоится 10 июня в Стамбуле.

"Выдающийся успех. Мы вышли в финал, о котором все мечтали, и сделали это убедительно. Ключевым словом тут будет "вместе", поскольку мы сотворили то, что казалось несбыточным, совместно с нашими болельщиками. Все вместе мы доказали, что нет ничего невозможного. Теперь надо увенчать все это предстоящим финалом, который обещает стать захватывающим действом.

Матч будет очень трудным. Мы не фавориты, но футбол тем и прекрасен. Мы играем против одной из лучших команд в мире. Тренер этой команды всем хорошо известен, но мы постараемся подготовиться как можно лучше.

Не собираемся менять свой подход к игре. По ходу матча будут отрезки, когда нам придется активнее атаковать, и отрезки, когда нужно будет хорошо играть в обороне. У нас еще есть время на подготовку, и мы учитываем каждую мелочь", - приводит его слова сайт УЕФА.