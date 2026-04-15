Четвертьфинальный матч "Барселоны" против "Атлетико" в Лиге чемпионов запомнился не только результатом, но и жёстким эпизодом с участием Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

Полузащитник каталонцев оказался в центре внимания после болезненного столкновения с вратарём мадридцев Хуаном Муссо.

В одном из игровых эпизодов Лопес получил серьёзное рассечение, из-за которого ему пришлось оказывать помощь прямо по ходу встречи.

Несмотря на травму, хавбек продолжил игру и покинул поле лишь на 68-й минуте.

Уже после матча Лопес опубликовал фото с последствиями столкновения и прокомментировал вылет команды из турнира:

"Я горжусь "Барсой". Мы отдали всё, мы вернёмся. Да здравствует "Барса" навсегда. Спасибо всем за ваши слова поддержки", – написал полузащитник в Instagram.

Сам эпизод вызвал обсуждения и со стороны соперника. Голкипер "Атлетико" Хуан Муссо объяснил ситуацию и не согласился с возможной трактовкой как грубого нарушения:

"Красная карточка? Вы серьёзно? Это был обычный игровой момент. Я закрывал пространство, это естественное движение. В итоге мы просто столкнулись – мне тоже было больно", – цитирует вратаря инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в четвертьфинале Лиги чемпионов "Атлетико" обыграл "Барселону" в первом матче на выезде – 2:0, а в ответной игре уступил со счётом 1:2. Тем не менее по сумме двух игр (3:2) именно мадридский клуб вышел в полуфинал турнира.

